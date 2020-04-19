وزير الخارجية اليمني يطالب بإيقاف عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة

طالب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بإيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حتى يتم نقل مقرها إلى منطقة محايدة ، ومحاسبة منفذي عملية قنص أودت بحياة أحد ضباطها في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

وأكد الحضرمي ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، أن ما ارتكبته مليشيات الحوثي في حق ضابط يؤدي واجبه الوطني في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، ما هو إلا إثبات بأن هذه المليشيات لا عهد لها ، وأن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ.

واعتبر الحضرمي أن "اتفاق ستوكهولم" ، الذي وقِّع قبل أكثر من عام بشأن مدينة الحديدة ، أصبح غير قابل للتنفيذ.

وكان رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة محمد عيظة قد أعلن وفاة الضابط في فريقه محمد الصليحي الجمعة الماضية متأثراً بإصابته برصاص الحوثيين في 11 مارس الماضي.