التحقيق في ملابسات حريق مطعم كيلوباترا شرقي الإسكندرية

طلبت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، حول الحريق الذي نشب داخل "مطعم وكافتيريا" واقع في منطقة كيلوباترا، شرقي المحافظة، وتم السيطره عليه قبل إمتداده للمحال التجارية المجاورة، والبرج السكني الواقع أسفله.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريق أسفل عقار، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، حيث تسبب في إرباك الحركة المرورية بطريق الكورنيش.

وبانتقال الكول الأمني، وشرطة المرور، رفقة 5 سيارات إطفاء، و4 إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة أو طوابق العقار التي تعلو المطعم.

فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون الحريق ناجمًا عن ماسٍ كهربائي، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.