فايزر تتراجع عن شروطها لتوريد لقاح كورونا إلى جنوب أفريقيا

تعرضت شحنات لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، المقرر تسليمها إلى جنوب أفريقيا إلى التأخير بسبب مطالب من الشركة الأمريكية بتحديد الضمانات اللازمة لتعويض الشركة من أي آثار سلبية للتطعيم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن الحكومة قاومت هذا الشرط وإن شركة فايزر تراجعت في نهاية المطاف، ووافقت على توريد 30 مليون جرعة من اللقاح الذي شاركت في تطويره شركة بيونتيك الألمانية.

وقال وزير المالية الجنوب إفريقي زويلي ماكيز في 14 أبريل الجاري في وثيقة إحاطة مقدمة إلى لجنة الصحة في البرلمان واطلعت عليها بلومبرج: "إن هذا الشرط يشكل خطرا محتملا على أصولنا وضرائبنا ... واعترفت فايزر في نهاية المطاف بإزالة هذا الشرط الإشكالي".

واشتكت جنوب أفريقيا، التي لم تبدأ بعد عملية نشر واسعة النطاق للتطعيم بالقاحات المضادة لكوفيد-19، من الشروط والأحكام التي فرضتها كل من شركة فايزر وجونسون آند جونسون من أجل تأمين الإمدادات باللقاح، وقد أجرت كلتا الشركتين تجارب على اللقاحات في البلاد.