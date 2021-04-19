حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطر التدخين على صحة الإنسان، قائلًا إن التدخين ينشط الخلايا المسرطنة داخل جسم الإنسان.

وأضاف موافي، في برنامج «رب زدني علما»، الذي يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن التدخين خطر جدًا، إذ يؤدي إلى سرطان الرئة وبالتالي تلفها، مشددًا على أن شكل رئة المدخن مرعبة.

وناشد أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، المدخنين الإقلاع عن التدخين، مضيفًا أن التدخين إدمان وليس عادة، حسب التعريف الجديد للإدمان.

وأوضح أن «السجائر اللايت» أكذوبة، مؤكدًا أنها شديدة الخطورة بصورة أكبر من العادية، يتم اللعب على المستخدمين بها: «بلاس تبطل تدخين في العناية المركزة، بطل وانت على رجلك».