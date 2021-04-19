قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إنه غضب بشدة من هدف محمود عبد الرازق شيكابالا بعد مباراة الفريقين، مساء الأحد، في بطولة الدوري.

وبرر موسيماني غضبه قائلا "لقد تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة، وأنا محبط وغاضب، لأنه نفس الهدف في نهائي دوري الأبطال بطريقة كاربونية".

وأضاف بيتسو عبر قناة أون تايم سبورتس "لقد ذاكرنا الهدف جيدا قبل اللقاء، ونبهت على اللاعبين بأن شيكابالا لا يسدد بيمناه على الإطلاق".

وتابع "شيكابالا لاعب كبير وأسطورة، ولديه قدم يسرى رائعة".

واستدرك "بالطبع هدف محمد شريف الثاني في مرمى الزمالك أفضل من هدف شيكابالا، لأنه هدف لفريقي، ولكن هذا لا يقلل من احترامي لشيكابالا".

واستطرد في سياق آخر "لقد سبق لي مواجهة كارتيرون مدرب الزمالك مرتين من قبل، تبادلنا خلالها الفوز بين فريقي صن داونز ومازيمبي، ولكن لا يهم، إنه مدرب مميز وأحترمه".

وواصل المدرب الجنوب إفريقي "حققنا فوزا جيدا في مباراة كبيرة وديربي وثلاث نقاط مهمة أمام فريق صعب ومميز بحجم الزمالك".

وشدد المدير الفني للأهلي "لابد من التحلي بالهدوء وعدم المبالغة في الفرحة بل ضرورة التطلع للأمام، أحترم الزمالك، ولا أعتبر الفوز عليه بست نقاط، إنها مجرد مباراة في الدوري".