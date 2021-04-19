- غانم: إجراءات إثيوبيا الأحادية تؤكد نيتها الواضحة في إضرار مصر والسودان..



قال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا فيما يخص الملء الثاني لسد النهضة ستحدث ضررًا مضاعفًا على دولتي المصب مصر والسودان.



وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء اليوم الاثنين، أن مصر والسودان ستخسران حوالي 20 مليار متر مكعب من حصتهما من المياه إذا تم الملء الثاني لسد النهضة.



وأكد أن إثيوبيا تحاول التهرب من الاتفاق القانوني الملزم الذي تسعى إليه كل من مصر والسودان، مضيفًا أن المشكلة ليست في الإجراءات، وإنما في أسلوب التحايل والمماطلة من الجانب الإثيوبي.



وذكر أن إجراءات إثيوبيا حول ملف سد النهضة حتى الآن تؤكد إصرارهم على المضي في الأمر بمفردهم دون أدنى احترام للقانون الدولي، مؤكدًا أن هناك نية إضرار واضحة لدولتي المصب من قبل إثيوبيا.