ضبط شخص لقيامه بإشعال النار بإحدى الجثث بمقابر حلوان

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة إشعال النار في جثة متوفيه بمقابر حلوان وضبط الجاني.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربى) بأنه حال مروره بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم، فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق).

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال تكثيف التحريات، تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (تربى ، مقيم عزبة بدائرة القسم)، والذى اعترف بارتكابه الواقعة نكاية فى المبلغ وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما، وتم بارشاده ضبط الأدوات المستخدمه فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.