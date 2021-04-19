المنفي يؤكد أهمية دور مفوضية الاتحاد الأفريقي في استقرار ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الاثنين أهمية دور مفوضية الاتحاد الأفريقي في العملية السياسية والوصول إلى استقرار ليبيا.

وذكر مكتب المجلس الرئاسي الإعلامي أن ذلك جاء خلال استقبال المنفي اليوم بطرابلس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والوفد المرافق له، وتناول اللقاء الذي جمعهما العلاقات التاريخية بين ليبيا والمفوضية.

وشدد المنفي على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.

بدروه ، أكد فكي دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.

وشدد فكي أيضا على دعم الاتحاد للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار، وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.