أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أهمية زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا في دونباس وفي أماكن أخرى.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مكالمة جونسون مع قادة الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا ورومانيا واليابان والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والأمين العام للناتو حول الوضع في أوكرانيا.

وأطلع رئيس الوزراء البريطاني القادة على زيارته الأخيرة إلى كييف في وقت سابق من شهر أبريل الجاري.

واتفق القادة، بحسب البيان، على العمل معًا لإيجاد حل أمني طويل الأمد حتى لا تتعرض أوكرانيا للهجوم بهذه الطريقة مرة أخرى.

كما ناقشوا أيضا الحاجة إلى زيادة الضغط على روسيا مع فرض المزيد من العقوبات ومزيد من العزلة الدبلوماسية.