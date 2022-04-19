نشرت قناة ctv، مقطع فيديو لمجموعة من الرهبان الأحباش يعتدون على الرهبان المصريين بدير السلطان بالقدس.

وذكرت القناة أن سبب الاعتداءات يرجع إلى رسم العلم المصري بدير السلطان ما أثار الأحباش ودفعهم إلى التجمهر والاعتداء على مجموعة من الرهبان بداخل الدير.

ويظهر في مقطع الفيديو تدخل الشرطة الإسرائيلية للفصل بين الطرفين.

يذكر أن دير السلطان، هو دير أثري للأقباط الأرثوذكس يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة. وتبلغ مساحته حوالي 1800 م2.

وشهد الدير خلال تاريخه الطويل نزاعًا طويل المدى على ملكيته بين الكنيسة المصرية ونظيرتها الحبشية، رغم استضافة الرهبان المصريين لنظائرهم الأحباش لمدة 3 قرون، لعجزهم عن دفع الضرائب المُقررة عليهم، لكنهم كانوا يثيرون قضية النزاع على الملكية في العديد من المناسبات حتى أصدر السلطان العثماني عبدالحميد حكمًا بتثبيت ملكية دير السلطان للأقباط الأرثوذكس، لكن السلطات البريطانية رفضت تسليم الدير للكنيسة المصرية.