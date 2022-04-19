رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام حكومته بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، التزام حكومته بمواصلة العمل على تعزيز ودفع البعد الاقتصادي لعلاقة باكستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد شريف، خلال لقائه سفير الإمارات لدى باكستان حمد الزعابي، على ضرورة التركيز على تعزيز التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي وتوفير فرص العمل بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأكد أن باكستان والإمارات تتمتعان على الدوام بعلاقات خاصة، موضحا أن هذه العلاقات تطورت بشكل أكبر من خلال الاتصالات المباشرة بين شعبي البلدين.

وأعرب شريف عن عزمه التواصل مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مكثف لتعميق وتوسيع الشراكة الحيوية.

من جانبه، أعرب السفير الإماراتي عن تهنئته لشهباز شريف بتوليه منصب رئيس الوزراء، مؤكدا رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان.