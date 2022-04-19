تعرف على نتائج قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا «كوت ديفوار 2023»

أقُيمت مساء اليوم الثلاثاء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستُقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يونيو وذلك بحضور النجم الإيفواري سالومون كالو، ولوكاس راديبي قائد منتخب جنوب أفريقيا الفائز بكأس البطولة عام 1996والتي تواجد 48 منتخب تم تقسيمهم على 12 مجموعة وتواجد 4 منتخبات في المجموعة الواحدة.

وتقام منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو من العام المقبل، حيث ضمن منتخب ساحل العاج مشاركته في البطولة بصفته البلد المضيف دون النظر إلى نتائجه في التصفيات.

وجاء تصنيف المنتخبات وفقا لأخر إصدار قام به الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في شهر مارس الماضي على النحو التالي:

التصنيف الأول: السنغال - المغرب - نيجيريا - مصر - تونس - الكاميرون - الجزائر - مالي - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثاني: جنوب أفريقيا - كاب فيردي - غينيا - الجابون - بنين - أوغندا - زامبيا - الكونغو - غينيا الاستوائية - مدغشقر - كينيا - سيراليون

التصنيف الثالث: ناميبيا - موريتانيا - غينيا بيساو - النيجر - ليبيا - موزمبيق - مالاوي - توجو - زيمبابوي - جامبيا - أنجولا - جزر القمر

التصنيف الرابع: تنزانيا - أفريقيا الوسطى - السودان - رواندا - بوروندي - إثيوبيا - إي سواتيني - ليسوتو - بوتسوانا - ليبيريا - جنوب السودان - ساو تاومي وبرينسيبي

وأسفرت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نيجيريا – سيراليون – غينيا بيساو – ساو تاومي وبرينسيبي

المجموعة الثانية:بوركينا فاسو – رأس الأخضر – توجو – إي سواتيني

المجموعة الثالثة: الكاميرون – كينيا – ناميبيا – بوروندي

المجموعة الرابعة:مصر – غينيا – مالاوي – إثيوبيا

المجموعة الخامسة: غانا – مدغشقر – أنجولا – إفريقيا الوسطى

المجموعة السادسة: الجزائر – أوغندا – النيجر – تنزانيا

المجموعة السابعة: الكونغو – جامبيا – جنوب السودان

المجموعة الثامنة:كوت ديفوار – زامبيا – جزر القمر – ليسوتو

المجموعة التاسعة:جمهورية الكونغو – الجابون – موريتانيا – السودان

المجموعة العاشرة:تونس – غينيا الاستوائية – ليبيا – بوتسوانا

المجموعة الحادية عشر: المغرب – جنوب إفريقيا – زيمباوي – ليبيريا

جدير بالذكر أنه تم توقيع عقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على منتخبي زيمبابوي وكينيا ولن يتم مشاركتهم في التصيفات المؤهلة لأمم إفريقيا إلا في حالة رفع العقوبة عليهما خلال الأسبوعين القادمين وفي حال عدم حدوث هذا سيتم استبعادهم من التصفيات.

المجموعة الثانية عشر:السنغال – بنين – موزمبيق – رواندا