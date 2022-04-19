روسيا: تدمير 13 معقلا للقوات الأوكرانية ونقاط تجمع عسكرية بصواريخ عالية الدقة

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن سلاح الجو قصف 60 هدفا عسكريا في أوكرانيا بما في ذلك مستودعين لصواريخ «توتشكا-يو»، وإسقاط مقاتلة «ميج 29» وأربع مسيّرات، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء.

وبحسب تقرير اليوم لوزارة الدفاع الروسية، عن سير عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ55، أشارت موسكو إلى تدمير 13 معقلا للقوات الأوكرانية ومراكز تجمع عسكرية، ليل أمس.

وذكرت أن المقاتلات دمرت 60 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدمير مستودعين لصواريخ «Tochka-U»، لافتة إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت 1260 هدفا عسكريا أوكرانيا، بما في ذلك 25 موقعا للقيادة، وقاذفتا صواريخ من طراز Buk-M1، و1214 مكانا لتجمعات عسكرية.

ولفتت إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز «MiG-29»، وأربع طائرات بدون طيار، واعتراض صاروخين من طراز «Tochka-U» (توتشكا يو).

وأشارت إلى تدمير 140 طائرة، و487 طائرة بدون طيار، و252 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و2353 دبابة ومركبات قتالية مدرعة، و256 منشأة MLRS، وغيرها، منذ بداية العملية العسكرية الروسية.