ميدو: لا للتعصب

طالب أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، من جميع عناصر كرة القدم في مصر، بضرورة الابتعاد عن التعصب وإثارة الفتن بين الجماهير.

ونشر ميدو اليوم الثلاثاء من خلال حسابه الرسمي على (فيس بوك)، رسالة حملت كلمة واحدة واحدة (لا للتعصب)، ردًا على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد خالد الغندور قائد الزمالك السابق.

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، كان قد تقدم أمس الإثنين، بشكوى رسمية للنائب العام ضد خالد الغندور بتهمة إثارة الفتن بين الجماهير قبل مباراة الأهلي القوية أمام الرجاء في المغرب، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن تدوينات الغندور كلها غير حقيقية، وتهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي، الذي سوف يتوجه إلى المغرب صباح اليوم لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة.

وشدد النادي أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الغندور بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.