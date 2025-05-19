تقرير: نتنياهو يصادق على استئناف إدخال المساعدات إلى غزة

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ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر القول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر (الكابينت) على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب المصادر ، فإن نتنياهو رفض طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طرح قرار إدخال المساعدات للتصويت داخل الكابينت، مؤكدا المضي قدمًا في القرار دون الحاجة لموافقة جماعية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المساعدات ستصل إلى جميع مناطق القطاع، دون استثناء.

في السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي نقلا عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية أن الكابينت قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري، موضحين أن إيصال تلك المساعدات سيتم عبر عدة منظمات دولية، وذلك إلى حين بدء العمل بآلية المساعدات الجديدة المقرر إطلاقها في 24 مايو الجاري.

وعلق بن غفير على القرار قائلا: "نتنياهو ارتكب خطأ جسيما بقراره إدخال مساعدات إنسانية وهو فاقد للأغلبية"، على حد تعبيره.