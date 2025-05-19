زعيم كوريا الشمالية يزور مقبرة شخصية عسكرية بارزة في ذكرى وفاته

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون قبر هيون تشول-هيه، المعروف بأنه لعب دورا رئيسيا في إعداده للقيادة، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار مقبرة الشهداء الوطنيين في سينمي-ري في اليوم السابق ووضع زهرة أمام قبر هيون لإحياء الذكرى الثالثة لوفاته.

وتوفي هيون، قائد جيش الشعب الكوري، عن عمر يناهز 87 عاما في 19 مايو 2022. ومن المعروف أنه لعب دورا رئيسيا في مساعدة كيم جونج-إيل، والد الزعيم الحالي، في تعزيز السيطرة على الجيش وإعداد كيم جونج-أون كخليفة له، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي عام 2022، أقامت كوريا الشمالية جنازة رسمية لهيون، برئاسة كيم جونج-أون. كما قام كيم بزيارة قبر هيون في كل من الذكرى الأولى والثانية لوفاته.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله:"لا يزال الرفيق هيون تشول-هيه، الذي كان دائما برفقة الجنرال كيم جونج-إيل، حاضرا في ذاكرتي. لقد كان ظلا للجنرال العظيم".

وقال كيم: "سيظل خالدا في أذهاننا، ويذكرنا دائما بعصر كيم جونج-إيل ويشجعنا في نضالنا المقدس من أجل تحقيق النصر العظيم".