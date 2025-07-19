رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة

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شدد رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام، على أن العمل جار لحماية لبنان من الانجرار لأي مغامرة جديدة، لافتًا إلى أن استقرار سوريا أمر هام جداً.

ونقلت شبكة العربية عن سلام قوله إن المسئؤلين يراهنون على وعي اللبنانيين وحكمة الجيش في حماية البلاد.

وأضاف أن ورقة المبعوث الأمريكي توماس بارّاك عبارة عن مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الأيام المقبلة لمناقشة الورقة والرد عليها.

وأعلن أيضا عقد جلسة لمجلس الوزراء فور نضوج الأفكار حول خطة تنفيذ حصرية السلاح.

وأكد أن إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة حدد في مقدمته الجهات التي يحق لها حمل السلاح وهي الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وذكر أن ورقة بارّاك تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وأن المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلا من أن تقصفه إسرائيل.

وكذلك شدد على أن هناك خشية من التصعيد، لافتا إلى وجوب الانخراط بورقة بارّاك مع تحسينها.

وقال: «لولا سلاح حزب الله لما تحرر لبنان عام 2000 لكن بعد ذلك فوّتنا فرصاً لحصرية السلاح وتسليح الجيش اللبناني».

جاء هذا بعدما أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن إسرائيل لن تستلم السلاح من الحزب أبدا.

وأضاف: «سلاحنا يشكل عقبة أمام الإسرائيلي لأن السلاح جعل لبنان يقف على قدميه ومنع إسرائيل من التوسع».

يشار إلى أن الولايات المتحدة طالبت بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ورد لبنان على مقترح واشنطن، بدون الإفصاح عن مضمون الرد.

لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بيروت عازمة على حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على ضرورة معالجة الملف بروية ومسئولية، لأن هذا الموضوع حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي.