نفت وزارة الداخلية العراقية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط أكثر من 30 سوريا في حادث الحريق الذي وقع مؤخرا في محافظة واسط الكوت.

وأكد العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي تحقيق رسمي أو مصدر موثوق، مشددا على أنها عارية عن الصحة تماما، وفق شبكة الحدث.

وأوضح ميري أن عدد السوريين الموجودين فعليا في موقع الحادث هو 6 أشخاص فقط، يعملون في هايبر ماركت الكوت، وقد دخلوا العراق بشكل قانوني وشرعي.

ولفت إلى أن السوريين مثبتو البيانات ومجردون لدى الجهات الرسمية، لافتا إلى أنه سيتم التحقق من أوضاعهم بدقة، وهم متاحون حاليًا أمام اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الوزارة.

إلى ذلك، دعت وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي قد تربك الرأي العام.

وشددت على أن أي تفاصيل رسمية بشأن التحقيق ستُعلن فقط عبر القنوات المعتمدة.

يذكر أن حصيلة قتلى حريق اندلع ليلاً في مركز تجاري بمدينة الكوت شرق العراق كانت ارتفعت إلى 61 شخصاً، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، الخميس الماضي.

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بيان، إن الحريق أودى بحياة 61 مواطناً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم 14 جثة متفحمة غير معلومة.