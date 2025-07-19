المبعوث الأمريكي: اتفاق سوري إسرائيلي على وقف إطلاق النار

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برّاك، أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار.

ودعا في منشور عبر منصة إكس، الأطراف في سوريا إلى إلقاء السلاح وبناء سوريا موحدة، وقال: «ندعو الدروز والبدو إلى إلقاء السلاح».

وأوضح أن الاتفاق جاء بدعم من تركيا والأردن والدول المجاورة.

جاء هذا بعدما شنّت إسرائيل يوم الأربعاء، غارات جوية على دمشق وقصفت القوات الأمنية السورية في الجنوب مطالبة إياها بالانسحاب.

كذلك إسرائيل زعمت أن تلك الضربات تهدف إلى حماية الدروز السوريين.

أتى هذا البيان بعدما اندلعت اشتباكات مساء الجمعة عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية الموجودة داخلها.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات وقعت عند المدخل الغربي للسويداء، إذ اشتبك نحو 200 مقاتل من العشائر بالرشاشات والقذائف مع المقاتلين الموجودين داخل المدينة، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

ثم أعلنت الرئاسة السورية أنها تابعت بقلق بالغ وأسف عميق، ما جرى من أحداث دامية في الجنوب السوري.