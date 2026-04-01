حسام حسن: مباراة إسبانيا استعداد قوي للمونديال

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مواجهة إسبانيا كانت استعدادًا قويًا للغاية لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن محمد صلاح وعلي مرموش يمثلان نماذج مصرية رائعة في أوروبا.

وقال حسام حسن في تصريحات صحفية عقب التعادل مع إسبانيا:" سعداء بالمباراة الودية أمام المصنف الأول عالميًا".

أضاف:" التعادل مع منتخب بحجم إسبانيا أمر جيد ويعكس مستوى الفريق".

تابع:" سعيد بالتواجد في إسبانيا، وأجواء المعسكر كانت مثالية".

أوضح:" مباراة اليوم لم تكن ودية فقط، بل كانت استعدادًا قويًا للغاية قبل كأس العالم".

وأتم: "سعيد بالنماذج المصرية في أوروبا مثل صلاح ومرموش، وهدفي هو تطوير أداء المنتخب واللاعبين، مع تطلعي لبناء فريق قوي للكرة المصرية".

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيا مع إسبانيا في إسبانيول ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.