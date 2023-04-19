حفل إفطار جماعي لذوي الهمم «قادرون باختلاف» في مطروح

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شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إفطار رمضانى جماعى، مع القادرون بإختلاف من ذوى الهمم بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور وليد عبد العزيز الرفاعى مديرعام مديرية الشباب والرياضة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح.

حيث قام محافظ مطروح بتوزيع هدايا عينية من كعك وبسكويت وغيرها وهدايا مالية على الأطفال بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وتفقد محافظ مطروح معرض للمشغولات اليدوية لعدد من القادرون باختلاف على هامش حفل الإفطار الرمضانى.

وأعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته لمشاركة أبنائه القادرون باختلاف مع تميزهم وتفوق العديد منهم في عدة مجالات بمهاراتهم ومواهبهم المختلفة، مع دعم المحافظة الكامل لمطالبهم واحتياجاتهم، موجها الشكر لأهلهم على رعايتهم الخاصة لهؤلاء الأطفال داعيا الله ان يجازيهم خير الجزاء.

وفي نهاية الاحتفاليه حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التقاط التذكارية مع الأطفال من القادرون باختلاف وذويهم.