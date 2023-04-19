تُقام اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا، وطلائع الجيش وفيوتشر في الدوري المصري.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي× بايرن ميونخ- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا× إنتر ميلان- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش X فيوتشر– الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

فاركوX غزل المحلة – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports

البنك الأهليX حرس الحدود – الساعة 9:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X قاسم باشا– الساعة 4 مساء

اسطنبول باشاك شهير Xفنر بخشة– الساعة 7:30 مساء