انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور قيل إنها لمحلات تم نهبها في السودان، خلال الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونشر حساب "سودان نيوز" وهو منصة تهتم بأخبار السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية من كل المصادر، مقطع فيديو قالت إنه يوثق تعرض متجر "مجمع الخليج" للنهب، وصور تظهر "تعرض بنك النيل فرع بحري إلى عمليات نهب".

ويشهد السودان منذ نحو 4 أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.