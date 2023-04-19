الخارجية القطرية: لا نمانع عودة دمشق للجامعة العربية مقابل دفع ثمن حقيقي للشعب السوري

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الدوحة لا تمانع عودة سوريا إلى الجامعة العربية مقابل دفع «ثمن حقيقي» للشعب السوري.



وأعرب خلال حوار لموقع «الشرق» القطري، اليوم الأربعاء، عن أمنيات بلاده في الوصول إلى حل للأزمة السورية؛ يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.



ولفت إلى أن عودة دمشق لمقعدها بالجامعة العربية «ليس موقفًا قطريًا منفردًا»، موضحًا أنه «قرار عربي عام».



وذكر أن «معظم الدول العربية التي اتخذت قرارًا ضد النظام السوري، لم تجد إلى اليوم مسببات لإنهاء تجميد عضوية سوريا، بما أن الأسباب ما زالت قائمة».



وأشار إلى أن «الموقف القطري ثابت إن ما لم يكن هناك حل وتطور دبلوماسي سياسي حقيقي؛ يحقق تطلعات الشعب السوري، وأن يكون هناك حالة إجماع عربي على هذا الملف».



وأضاف: «هذه القضية سيادية، بإمكان كل دولة أن تعالج الملف السوري كما تراه مناسبا، وندعم أن تكون هناك مشاورات، وأن يكون هناك نقاش على هذه المسألة بين الأطراف الإقليمية المختلفة ومع الأطراف الدولية».



واختتم: «ينبغي التأكيد على أن الموقف القطري كان نابعا من إدانة واضحة وحاجة إلى التعامل مع جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري.. هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، نحتاج أن يكون هناك ثمن حقيقي يدفع للشعب السوري».