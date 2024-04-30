ولي العهد السعودي وبلينكن يبحثان التطورات في قطاع غزة

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن جهة أخرى ، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان أن الوزير بلينكن شدد على أهمية الحفاظ على الزيادة في المساعدات الإنسانية لغزة وكذلك التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن ومنع المزيد من انتشار الصراع.

وناقش الوزير وولي العهد الجهود المستمرة لتحقيق السلام والأمن الإقليمي الدائم، بما في ذلك من خلال زيادة التكامل بين دول المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بحسب البيان الذي وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحث الوزير وولي العهد الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر والتقدم في عملية السلام في اليمن.