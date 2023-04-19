الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 52 فردا وكيانا بسبب تمويل حزب الله

فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف 52 فردا وكيانا بسبب تمويل حزب الله اللبناني.

وذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان أن هذه الشبكة الدولية "تسهل عمليات الدفع والشحن وتسليم النقود والأعمال الفنية والسلع الفخمة لصالح ممول جماعة حزب الله الإرهابي العالمي المدرج بشكل خاص ناظم سعيد أحمد".

وتقوم وزارة الخزانة بإدراج هذه الشبكة على لائحة العقوبات، بينما تعيد وزارة الخزانة الإعلان عن عرضها مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن آليات حزب الله المالية، بما فيها أحمد، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف عشرات الأشخاص والشركات في دول من بينها لبنان وجنوب أفريقيا وبريطانيا وبلجيكا.

ويتم تنسيق هذه الإجراءات بين كل من وزارات الخارجية والخزانة والعدل والأمن القومي والتجارة، وكذلك مع المملكة المتحدة، بغرض استهداف عناصر الشبكة.

وبحسب الخارجية الأمريكية، "تسلط الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم الضوء على التكتيكات التي يستخدمها المتهربون من العقوبات والذين يغسلون الأموال عن طريق التجارة وداعمو الإرهاب، كما تبين مخاطر القيام بأعمال في المجالات المتساهلة، على غرار أسواق الأعمال الفنية والألماس والأحجار الكريمة. وسنواصل محاسبة من يسعون إلى إيذاء الولايات المتحدة وشركائنا".