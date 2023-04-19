محافظ دمياط تستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف بعد تولي مهام عمله



استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء أحمد شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث استهلت اللقاء بتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان أصدرته اليوم، أنها بحثت مع رئيس الشركة، عدد من ملفات التعاون المشترك بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تابعت الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد.

وأكدت أهمية تحقيق التعاون بين الجانبين لدفع عجلة العمل بالمشروعات والأعمال التي تنفذها الشركة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.