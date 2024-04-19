رياح شديدة محملة بالرمال تضرب مدن جنوب سيناء

تعرضت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، لرياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة على كافة أنحاء مدن المحافظة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى.

وأوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن المحافظة تتعرض لرياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة على كافة الأنحاء، وتجاوزت سرعتها الـ 40 كيلو في الساعة، وبلغت نسبة الرطوبة 45%، ويسود المحافظة بشكل عام طقس معتدل نهارًا بعد تعرضها لموجة شديدة الحرارة خلال الفترة السابقة، وأرجع السبب نتيجة لسرعة الرياح التي ساعدت على تلطيف الطقس.

وأكد البيان أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الدوريات المرورية، وتفعيل الرادارات على الطرق الدولية للحد من السرعة حفاظًا على حياة المسافرين، والتنسيق مع رؤساء المدن، لمتابعة الطرق الدولية ورفع أي تراكمات للرمال لتسهيل حركة المرور.

وأوضح البيان أن حركة المرور على الطرق الدولية والرئيسية تسير بشكل طبيعي، مع تحذير قائدي السيارات على الطرق الدولية والساحلية بتوخي الحذر، وحركة الرياح بالبحر معتدلة ولم تؤثر على حركة التداول بالموانئ البحرية، واتجاهها شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بهما من 1,5 حتى 2 مترًا.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 32 والصغرى 20، وفي مدينة رأس سدر العظمى 32 والصغرى 20، وفي مدينة طابا العظمى 30 والصغرى 18، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 23 والصغرى 12، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 34 والصغرى 22 درجة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.