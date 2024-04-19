ألمانيا تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي وقع على إيران ليلة أمس الخميس والمنسوب إعلاميا إلى إسرائيل.

وفي ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قالت بيربوك في جزيرة كابري الإيطالية اليوم الجمعة:" حانت الآن الساعة التي يتعين فيها القيام بكل شيء من أجل تجنب تصعيد الصراع إلى مستويات لا يمكن التنبؤ بنتائجها على المنطقة بأكملها" مشيرة إلى أن مجموعة السبع أمضت الليل في اتصال مستمر بهذا الخصوص.

ودعت الوزيرة الألمانية بيربوك "جميع الأطراف إلى العمل من أجل تجنب المزيد من التصعيد"، وقالت: "باعتبارنا مجموعة السبع، فإننا نفعل ذلك بلا كلل." وصرحت بأن حكومة بلادها تتابع التطورات الحالية عن كثب، ولفتت إلى اجتماع عقده فريق لإدارة الأزمة في مقر الخارجية في برلين.

ولم تعط وزيرة الخارجية الألمانية هي الأخرى تأكيدا بشأن نسبة الهجوم على أهداف في إيران ليلة الخميس/ الجمعة الماضية، إلى إسرائيل. واتهمت بيربوك إيران بـ"التصعيد بطريقة غير مسبوقة" من خلال الهجوم الكبير الذي شنته على إسرائيل مطلع الأسبوع الحالي، وقالت إن هذا الهجوم لا ينبغي أن يبقى هذا دون عواقب.

وتابعت بيربوك" هذه هي الساعة التي نقف فيها كأنظمة ديمقراطية وشركاء قيم، معا بقوة".