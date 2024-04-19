الآلاف يشاركون مجددا في احتجاج بتل أبيب من أجل الإفراج عن الرهائن في غزة

شارك الآلاف مجددا في احتجاجات بتل أبيب، مساء اليوم الخميس، من أجل الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون أيضا الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) لإعلان إضراب عام. وطالب منظمو الفعالية التابعين لمنتدى الرهائن باستمرار الإضراب حتى الإفراج عن جميع الراهائن.

وبحسب وسائل الإعلام، قال حاخام الأشكيناز الأكبر ديفيد لاو أثناء المسيرة إنه يجب على إسرائيل أن تعيد الرهائن للوطن.

ولم يتم تحقيق تقدم إلى الآن في المفاوضات الجارية غير المباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.