شُيع منذ قليل جثمان الفنان صلاح السعدني، وسط حضور كبير من نجوم الفن، والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 81 عاما.

كان في مقدمة الحضور الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي وأحمد السقا ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهنادي مهنا وغادة عادل وأحمد رزق، ومحمد إمام، ورئيس الأهلي الكابتن محمود الخطيب.

ورحل اليوم عن عالمنا الفنان الكبير صلاح السعدني بعد مشوار طويل مليء بالنجاحات سواء على مستوى الدراما التليفزيونية أو المسرح والسينما والإذاعة تاركا إرثا فنيا كبيرا.

و تميز السعدني في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).