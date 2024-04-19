مسئول إيراني: لا توجد خطة للرد الفوري على إسرائيل

قال مسئول إيراني كبير لرويترز، اليوم الجمعة، إن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان مصادر أن إسرائيل شنت هجوما على إيران.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة. لم نتعرض لأي هجوم خارجي والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجوم".

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة في وقت سابق إن إسرائيل هاجمت إيران، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت مبكر اليوم أن القوات الإيرانية دمرت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن طهران ضربة انتقامية بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل.

وأفاد أحد المصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم لكن إسرائيل أبلغتها قبل تنفيذه.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن دوي ثلاثة انفجارات سُمع بالقرب من قاعدة عسكرية في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه بعد منتصف الليل بقليل "شوهدت ثلاث طائرات مسيرة في سماء أصفهان. وجرى تفعيل نظام الدفاع الجوي وتدمير هذه المسيرات في السماء".

وأضاف لاحقا أن الوضع في أصفهان طبيعي ولم تقع أي انفجارات على الأرض، ولم تعلق إسرائيل على هذه التقارير.