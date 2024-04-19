الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المتحدة

تعهدت الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي بإعادة طرح قضية عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وفقا لما أفاد به مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع يوم الخميس.

وقال جامع: "نأمل أن يضطروا إلى القيام بذلك في المرة القادمة، عندما ينظر مجلس الأمن مرة أخرى في مسألة العضوية الفلسطينية. نعم، في المرة القادمة سنعود أقوى وأعلى صوتا، وبدعم من الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أخفق يوم الخميس في منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض" الفيتو" ضد قرار يمكن فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.