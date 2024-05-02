متحدث الحكومة: بدأنا نشهد إقبالا أكبر على السوق المصري بعد استقرار سعر الصرف ‏

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن موافقة مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع كابلات السيارات بتكلفة استثمارية 88 مليون دولار؛ يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأربعاء، إلى أن المشروع الجديد يعتمد على نسبة 60% من المكونات المحلية.
وشدد على حرص الحكومة على جذب الاستثمارات ومنحها مختلف المزايا والحوافز، مشيرا إلى أنه «مع استقرار سعر الصرف، بدأنا نشهد إقبالًا أكبر على السوق المصري».
وذكر أن الخطة الإصلاحية للاقتصاد والشهادات الدولية من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين بقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية، كل ذلك أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في جذب عدد من الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في مجال تصنيع الكابلات الكهربائية والضفائر الخاصة بصناعة السيارات، وذلك كجزء من توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بشكل خاص.