متحدث الحكومة: بدأنا نشهد إقبالا أكبر على السوق المصري بعد استقرار سعر الصرف ‏

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن موافقة مجلس الوزراء ‏على إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع كابلات السيارات بتكلفة استثمارية 88 مليون دولار؛ ‏يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة ‏‎«ON ‎E» ‎مساء الأربعاء، إلى أن المشروع الجديد يعتمد على نسبة 60% من المكونات المحلية‎.‎

وشدد على حرص الحكومة على جذب الاستثمارات ومنحها مختلف المزايا والحوافز، مشيرا إلى ‏أنه «مع استقرار سعر الصرف، بدأنا نشهد إقبالًا أكبر على السوق المصري».‏

وذكر أن الخطة الإصلاحية للاقتصاد والشهادات الدولية من صندوق النقد الدولي والشركاء ‏الدوليين بقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية، كل ذلك أدى إلى جذب المزيد من ‏الاستثمارات. ‏

وأضاف أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في جذب عدد من الشركات الأجنبية الكبرى ‏العاملة في مجال تصنيع الكابلات الكهربائية والضفائر الخاصة بصناعة السيارات، وذلك كجزء ‏من توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بشكل خاص‎.