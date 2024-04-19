أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، نتيجة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

وقال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع إكس (تويتر سابقا) : إنه أمر مؤسف للغاية أن يستخدم ‎الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة علي انضمام ‎فلسطين عضواً كاملاً في ‎الأمم المتحدة.

وأضاف: " ومع ذلك نعلم انها ليست سوي خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتما بانتصار الإرادة الفلسطينية المدعومة عربياً ودولياً".