طارق الشناوي عن صلاح السعدني: كان عملاقا في ذروة عطاءه وصمته

نعي الناقد طارق الشناوي، الفنان صلاح السعدني الذي توفي اليوم عن عم ناهز الـ81 عاما.

وكتب الشناوي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "البقاءلله في رحيل العمدة، عمدة الدراما صلاح السعدني.. كان عملاقا في ذروة عطاءه منذ مطلع الستينيات، وعندما اختار الصمت في سنواته الاخيرة ظل عملاقا ،صلاح السعدني قامة وقيمة كانت وستظل".

وختم كلامه: "كان بيننا الكثير من اللقاءات والأحاديث، حان الآن وقت البوح بها".

ولد الفنان صلاح السعدني عام 1943، لأسرة ذات أصول ريفية، حصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني). أول أعماله كانت مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).