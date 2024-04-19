 فتاة تتخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية في أوسيم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتاة تتخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية في أوسيم

محمود عبد السلام:
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 10:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 10:39 ص

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة فتاة نتيجة تناولها مادة سامة بمنطقة أوسيم، إلى أن أزمة نفسية السبب، وأنه لا توجد شبهة جنائية.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال فتاة في عقدها الثاني تُعاني من حالة إعياء شديدة ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الفتاة اقدمت على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلال السامة نتيجة مرورها بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتحفظت الشرطة على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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