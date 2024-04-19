ختام البطولة الدولية للبرمجيات في معبد حتشبسوت بالأقصر

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شهدت ساحة معبد حتشبسوت بالأقصر ختام البطولة الدولية للبرمجة - في دورتها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون، والتي أقيمت في الفترة من 14 إلى 18 إبريل الجاري، ونظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأقيم الحفل الختامي بمعبد حتشبسوت بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ورئيس مؤسسة ICPC والمدير التنفيذي لـ ICPC البروفيسور ويليام باوتشر، ورئيس اللجنة التوجيهية للـ ICPC الدكتور يسرى الجمال، ومن الكلية الفنية العسكرية اللواء معتز ابراهيم أبو النصر.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بالحضور، إن البطولة ضمت بين كوكبة من أفضل العقول الشابة من مختلف دول العالم علي أرض الأقصر تلك المدينة ذات الجذور الضاربة في أعماق التاريخ.

وأعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فخره واعتزازه لقدرة مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تنظيم هذه الفاعلية بهذا المستوى العالمي.

وتابع: "سعدت بما شاهدته من شباب واعد يمثلون كبريات الجامعات على مستوي العالم مشيدا بالتنظيم الجيد وتعاون وتكاتف كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث العالمي".

وأكد "طلعت" أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على بناء الكوادر البشرية والاستثمار في العقل البشري من خلال تأهيل الفكر الخلاق والعمل الابتكاري والتوسع في قاعدة المتدربين

من جانبه أوضح الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية إلى أنه تم استضافة المسابقة الدولية للبرمجة الجماعية (ICPC) هنا في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد"عبد الغفار" بالمنظمين والمتطوعين والرعاة الذين عملوا بلا كلل حتى يتحول هذا الحدث إلى حقيقة حيث كان تفانيهم هو القوة الدافعة وراء البطولة الأهم في العالم، وجهودهم محل تقدير حقيقي خلقت بيئة يزدهر فيها الابتكار، وتتشكل فيها الصداقات التي تتجاوز الحدود والثقافات.