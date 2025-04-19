 مسئولون إسرائيليون: نتنياهو يصر على أن المفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئولون إسرائيليون: نتنياهو يصر على أن المفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي

وكالات
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 10:29 ص | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 10:30 ص

رويترز: ترامب أبلغ نتنياهو أن الأمريكيين لا يؤيدون شن هجوم على إيران

لم يستبعد أحد المسئولين الإسرائيليين، توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد منشآت إيران النووية خلال الأشهر المقبلة، رغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأمريكيين لا يؤيدون حاليا شن هجوم.

لكن المسئولين الإسرائيليين تعهدوا بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، كما يصر نتنياهو على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى التفكيك الكامل لبرنامجها النووي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، اقترحت إسرائيل، على إدارة ترامب سلسلة خيارات لمهاجمة منشآت إيران، بعضها مُخطط له في أواخر الربيع والصيف.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ويوم الأربعاء، أن ترامب أبلغ نتنياهو في اجتماع بالبيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، بأن واشنطن تريد إعطاء الأولوية للمحادثات الدبلوماسية مع طهران، وأنه غير مستعد لدعم توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية على المدى القصير.

لكن المسئولين الإسرائيليين يعتقدون الآن أن الجيش قد ينفذ ضربة محدودة على إيران تتطلب دعما أمريكيا أقل، حيث سيكون هذا الهجوم أصغر بكثير مما اقترحته إسرائيل في البداية

 

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