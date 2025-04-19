مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار لغم أرضي في شمال غرب سوريا

أعلن الدفاع المدني السوري، مقتل شابين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف اللاذقية الشمالي بشمال غرب البلاد.

وذكر الدفاع المدني السوري، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك ليل الجمعة / السبت، أن فرقه أسعفت أحد المصابين وانتشلت الجثمانين ونقلتها إلى مشفى في مدينة اللاذقية.

وأشار إلى أن الحادث وقع أمس أثناء قيام الضحايا بصيد الأسماك في بحيرة سد برادون بريف اللاذقية الشمالي.

ولفت إلى أن مخلفات الحرب تشكل تهديدا خطيرا طويل الأمد على حياة المدنيين، وتتسبب بانفجارات قاتلة وإصابات بليغة، وتعيق عودة الحياة إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، وتُهدد الأنشطة التعليمية والزراعية، وتحرم آلاف السوريين من العودة إلى مناطقهم.

وأوضح أن حماية المدنيين من هذا الخطر مسئولية جماعية، عبر توعية جميع فئات المجتمع، وإزالة هذه المخلفات وإنهاء خطرها.

وتنتشر مخلفات الحرب بشكل كبير في سوريا، وقامت وزارة الدفاع السورية خلال الأيام الماضية في محافظة حماة وسط سوريا بتفكيك الألغام الموجودة بين المنازل .

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت إن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 600 شخص في سوريا منذ ديسمبر الماضي .