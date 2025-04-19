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يحيي الفنان وائل جسار حفلا غنائيا، يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة بالأردن.

وروج المهرجان للحفل بنشر ملصقه الدعائي، مصحوبا بتعليق: "موعدنا مع ملك الإحساس وائل جسار يوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة".