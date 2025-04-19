الأكثر قراءة
بعد خفض الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات.. كيف يؤثر ذلك على الذهب والعقارات وشهادات البنوك؟
بلبن تُغلق جميع فروعها في مصر وتوجه نداء للرئيس السيسي: 25 ألف موظف توقفوا عن العمل
تقرير عبري: هذا هو أسوأ كابوس لإسرائيل.. وقد يتحقق على يد بن سلمان وترامب
محافظ الغربية يأمر بإغلاق فروع بلبن وكنافة وبسبوسة: صحة المواطن خط أحمر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
يحيي الفنان وائل جسار حفلا غنائيا، يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة بالأردن.
وروج المهرجان للحفل بنشر ملصقه الدعائي، مصحوبا بتعليق: "موعدنا مع ملك الإحساس وائل جسار يوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة".