 الجمعة.. وائل جسار يحيي حفلا بالأردن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجمعة.. وائل جسار يحيي حفلا بالأردن

إسراء زكريا
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 12:35 م | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 12:36 م

يحيي الفنان وائل جسار حفلا غنائيا، يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة بالأردن.

وروج المهرجان للحفل بنشر ملصقه الدعائي، مصحوبا بتعليق: "موعدنا مع ملك الإحساس وائل جسار يوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة".

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