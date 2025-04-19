قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «الجهود التي تبذلها الحكومة انعكست بصورة إيجابية على كافة مؤشرات الاقتصاد المصري»، مشيرا إلى أن هذه النتائج لاقت «إشادة وترحيبا» من قبل العديد من المنظمات الدولية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة»، مساء السبت، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى خفض الدين العام ومعدلات التضخم، وذلك لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الموضوعة.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف الدين العام، مشيرا إلى انخفاض حجم الدين الخارجي مؤخرا إلى حوالي 152 مليار دولار.

ونوه بأن البنك المصري يعلن باستمرار عن الإجراءات المتخذة لخفض الدين الخارجي، كما أن هناك لجنة الدين تعمل على حوكمة وإدارة ملف الدين.

وأشار إلى أن الدولة «تشهد تقدما إيجابيا» سواء على صعيد تراجع معدلات التضخم أو انخفاض معدلات الفائدة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لخفض نسبة الدين العام الإجمالي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، في لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية، أمس الجمعة، أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، كما تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025.

ولفت إلى أن الصادرات غير البترولية حققت نموًا بنسبة 33%، حيث وصلت إيراداتها إلى نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، فضلاً عن تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3%، كما تم تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38%، كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموًا بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما شهدت القطاعات السياحية والصناعية والتكنولوجية نموًا بنسبة 13.1% و12.4% و15.1% على التوالي.