نجم الزمالك السابق: التوقف فرصة بيسيرو لتصحيح الأخطاء

أكد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عليه تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الحالية.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الرغبة في الفوز بنتيجة كبيرة كانت غائبة عن اللاعبين أمام سموحة وكان يجب عليهم تقديم أداء أفضل من ذلك من أجل التأهل لربع النهائي بعد الخروج من الكونفدرالية".

وأضاف: "تغيير 5 لاعبين في المباراة الماضية بكل تأكيد يؤثر على فريق الزمالك والجهاز الفني عليه أن يصحح الأخطاء خلال فترة التوقف قبل استئناف بطولة الدوري أمام المصري".

وأوضح: "مباراة المصري مهمة جدا بعد عودة الزمالك إلى المنافسة على بطولة الدوري والأمر يتطلب من اللاعبين بذل أقصى جهد والظهور بالروح القتالية والإصرار في كل مباراة".