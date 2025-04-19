قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات للحكومة والأجهزة المعنية، من بينها الحرص على صحة المواطن والالتزام باشتراطات الصحة العامة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التعامل السريع مع المخالفات التي يمكن تصحيحها.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مع الدكتور طارق النوبي رئيس هيئة الغذاء، اليوم، لدراسة التوجيه ووضعها محل التنفيذ.

ولفت إلى مرور مفتشي هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة على غالبية المحال التي تقدم الأغذية، ولم يقتصر الأمر على المحال محل الجدل الفترة الحالية فحسب، موضحا أن منذ الأول من يناير في مطلع العام الجاري؛ تم المرور على 63890 منشاة غذائية.

ورد على الإجراءات المتخذة مؤخرًا بإغلاق جميع الفروع التابعة لإحدى سلاسل محال الحلويات الشهيرة (في إشارة إلى فروع بـ لبن)، قائلا فيما يتعلق بالسلسلة محل الجدل؛ «تم تنفيذ 232 حملة مرور على 122 منشأة من فروع ومصانع السلسة في مختلف أنحاء الجمهورية، وسحب 437 عينة، وتم إعدام 697 كيلوجراما من أغذية متنوعة، و70 لترا من المشروبات والعصائر المتنوعة، بالإضافة إلى 122 منشأة تعمل بدون ترخيص».

وكشف عن عقد اجتماع بتاريخ 6 أبريل الجاري بين رئيس هيئة سلامة الغذاء وأحد ملاك العلامة التجارية وفريق فني من العاملين مع المالك، لإبلاغهم بالإجراءات التصحيحية المطلوبة، وحتى 15 أبريل الجاري؛ لم يتم اتخاذ إجراءات خلال أكثر من 10 أيام.

وشدد على أن «الأمر في منتهى الوضوح والشفافية، هناك مخالفات تستدعي التصحيح»، مؤكدا أن «إذا تم إصلاح المخالفات، سيتم فتح أي فرع لهذه السلسلة يلتزم بالمواصفات بعد المرور عليه فورًا».

كانت شركة «بـ لبن» أعلنت عن توقف نشاطها بالكامل داخل جمهورية مصر العربية، بعد أن تم إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها.

وقال بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنه تم سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع، وأفادت نتيجة التحاليل بوجود بكتريا ممرضة تعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، واستمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، كما وجه باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء.