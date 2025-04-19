اعترف البرتغالي ميجيل كاردوزو، مدرب نادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن الأهلي صعب مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة جدًا على اللاعبين، مستدركًا أنه يشعر بأن الفريق ما زال على قيد الحياة.

وقال كاردوزو في تصريحات بعد المباراة: "كان من المهم ألا نستقبل أهدافًا في مباريات مثل هذه، وكان علينا أن نسجل أيضًا في الأهلي".

وأضاف: "أعتقد أننا كنا أفضل في الشوط الأول من الثاني، وأعتقد أن الجميع لاحظ أيضًا تمركز الأهلي، لقد كان الأمر صعبًا جدًا على صن داونز، خاصة أن المنافس لعب بـ4 لاعبين في قلب الدفاع".

وأوضح: "حاولنا إيجاد المساحات في دفاع الأهلي بأكثر من طريقة مختلفة، وكنا نعلم أننا لن نحصل على أكثر من فرصتين أو ثلاثة، وكان علينا أن نسجل منها".

وأختتم: "لم نسجل لكننا ما زلنا على قيد الحياة، وما زلنا نقاتل، وأؤمن بأننا قادرون على إنجاز المهمة في القاهرة".