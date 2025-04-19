بطريرك الأقباط الكاثوليك بقداس عيد القيامة: نصلي من أجل سلام العالم والبلاد التي تعاني الحروب والدمار

قال بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأنبا إبراهيم إسحق: "إن القيامة المجيدة تعلمنا أن الله قادر على أن يجدد كل شيء، وأن يقيم ما مات، وأن يشفى ما جرح، وأن ينير ما نظنه مظلمًا إلى الأبد.. فهل نرجو ذلك حقًا؟ هل نؤمن بهذه القوة الإلهية هل نطلبها بإلحاح في صلاتنا؟ وهل نعمل بكل جد لتحقيقها في حياتنا وحياة عائلاتنا؟".

جاء ذلك خلال ترأسه قداس عيد القيامة المجيد، منذ قليل، بكاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر.

وأضاف: "هذا العيد المقدس هو دعوة صادقة لكل عائلة لتجدد رجاءها في قوة المسيح القائم، دعوة إلى كل أب وكل أم وكل طفل وكل جد ليفتح قلبه لقوة المسيح المنتصر على الموت الروحي والجسدي".

وتابع: "فلتكن بيوتنا أماكن مقدسة للصلاة الخاشعة، والغفران الصادق والفرح الحقيقي والتضامن العميق، لتكن موائدنا أماكن للمشاركة الدافئة والمحبة الباذلة، لتكن كلماتنا مملوءة باللطف والحنان، ولتكن جراحنا منفتحة على رحمة الله الشافية، ولتكن كل عائلة مهما كانت مكانتها مكانًا للقيامة والرجاء المتجدد".

وواصل: "أخوتي وأخواتي الأحباء.. لنصل من أجل سلام العالم كله وخاصة البلاد التي تعاني الحروب والدمار ومن أجل كل اللاجئين والمشردين من ديارهم، ومن أجل كل إنسان يعاني اليأس والإحباط، لنصل من أجل مصرنا الغالية وشعبها الأصيل وكل القائمين على خدمتها، سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمعاونين له، نصلي كي تظل مصرنا متماسكة تعيش قيمها الروجية، ويعمل كل في مكانه من أجل رفعتها وازدهارها".

وأكمل: "لنصل من أجل العائلة في كل مكان في العالم، لكي تظل حجر الزاوية للمجتمع البشري، وكل ما يطمح إليه من تقدم ورقي، لنصل من أجل الكنيسة وكل مؤمنيها وخدامها حتى تظل شاهدة الرجاء الأمينة لقيامة المسيح، على مثال العذراء مريم".

وتتوحد الكنائس المصرية كل عام فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد، مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.