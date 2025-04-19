محافظة القاهرة تضبط 10 أطنان أسماك مملحة ومدخنة فاسدة

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كل الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.

ووجه محافظ القاهرة، اليوم السبت، مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين.

ومن جهته، أشار الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بعدة حملات خلال الأسبوعين الماضيين على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط ١٠ أطنان و٦٤٥ كيلو جرام فسيخ وسردين وملوحة ورنجة وبطارخ وأسماك متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر.

وأكد زينهم، ضبط ٢٠٠ كيلو جرام كبدة وسجق وكلاوي ولحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٢٦ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.