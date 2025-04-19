ترحيل حوالي 50 ألف طفل أفغاني من باكستان خلال 15 يوما

جرى ترحيل ما يقرب من 50 ألف طفل أفغاني من باكستان، ويواجهون تحديات شديدة عند عودتهم، خلال الخمسة عشر يوماً الماضية.

وحذرت منظمة "أنقذوا الأطفال"، من أن هؤلاء الأطفال يواجهون خطرا كبيرا بالانفصال عن أسرهم عند وصولهم إلى أفغانستان، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وطبقا للمنظمة عاد أكثر من 84 ألف أفغاني إلى أفغانستان بحلول 16 أبريل، 58% منهم أطفال.

والجدير بالذكر أن حوالي 20% منهم كانوا دون سن الخامسة.

ويتفاقم تعرض الأطفال للاستغلال والمعاناة بسبب عودتهم الفوضوية وغير الآمنة غالبا.

وأعربت المنظمة، عن قلقها البالغ إزاء المخاطر الصحية التي يواجهها هؤلاء الأطفال عند عودتهم إلى أفغانستان، فكثير منهم معرضون لأمراض معدية كالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي.

ووصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم السبت، إلى أفغانستان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، برفقة وفد رفيع المستوى، وسط توتر العلاقات بين باكستان وأفغانستان بسبب مخاوف أمنية وقضايا ترحيل الأفغان من باكستان.