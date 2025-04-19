قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، معلقًا على أزمة شركة بلبن، إنه لا يوجد تربص بأحد، مؤكدا أن هناك متابعة منتظمة لكل المنشآت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن استئناف النشاط يكون عند الالتزام بالتراخيص والاشتراطات، وهو أمر طبيعي ومنظم.

وأوضح أن الوزارة حريصة على الوضع الصحي للمواطنين في المقام الأول، مؤكدا أنه كان قد تم إبلاغ الشركة في اجتماع رسمي عقد قبل أسابيع بخصوص الاشتراطات والتراخيص الصحية التي أخذت عليها ملاحظات.

ولفت إلى أن الوزارة تحرص كذلك على متابعة حصول العاملين في هذه الأماكن على حصول العاملين فيها على شهادات صحية، وهو ضمن أحد ضوابط عمل هذه المنشآت.

وأشار عبدالغفار، إلى نشاط الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الفترة الماضية، وتحديدًا في الفترة من أول يناير 2025 حتى الآن في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة

ولفت إلى أنه تم تحرير 47 ألفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها، كما تمت التوصية بايقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشاة غذائية.

وبدأت أزمة بلبن بعد إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، ووجهت الشركة رسالة استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة الأزمة.

وقالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها شنت حملة رقابية خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، مستهدفة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية بمحافظات الجمهورية، وبشكل خاص في محلات "كرم الشام" و"بلبن"، و"عم شلتت وكنافة وبسبوسة"، التي كانت محل شكاوى متعددة من المواطنين.

وأسفرت الجولات الميدانية عن زيارة أكثر من 47 منشأة غذائية، وتم خلالها التأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وشروط التخزين والنظافة العامة، كما تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين الغذاء بشكل غير آمن، واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

واتخذت الهيئة إجراءات فورية تضمنت إغلاق عدد من المنشآت المخالفة بشكل مؤقت لحين تصحيح أوضاعها، ومصادرة الكميات غير الصالحة وإعدامها، إلى جانب توجيه إنذارات رسمية لأصحاب المنشآت المخالفة بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

وفي تطور لاحق اليوم، أعلنت شركة "بلبن"حدوث انفراجة حول أزمة إغلاق فروعهاً في البلاد، ووجهت الشركة في بيان رسمي، الشكر إلى الرئيس السيسي، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلاً مباشرًا من الرئيس، ودعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة والعمل داخل السوق المصري.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عقد اجتماع بين نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، وأحد مالكي العلامة التجارية بلبن، وذلك لعرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها.

ووجه وزير الصحة، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة.

عُقد الاجتماع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين.

وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.

وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الاخرى مع الجهات الأخرى ذات الصلة.