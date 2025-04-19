إيران: من المبكر انضمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المفاوضات

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حول أسباب حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، في روما بالتزامن مع المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، بأن "الوكالة ستكون جزءا من هذه العملية، وسيكون لها دور مهم"، مضيفا أنه "لا يزال مبكرا حضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المفاوضات، لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة تتطلب ذلك".

وأوضح "عراقجي" في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" من روما: "من الطبيعي أن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور مهم في أي اتفاق محتمل، لأنها المعنية بالتحقق والإشراف على التزامات إيران في مجال البرنامج النووي، ونحن لا نقبل بأي هيئة أخرى ان تتحقق في هذا الشأن".

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة وضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسير الأمور، مبينا: "لسنا بعد في وضع يتطلب حضور الوكالة، لكن بالطبع، يمكن لآراء الخبراء لديها بأن تساعد نوعا ما خلال المفاوضات".

وتابع عراقجي: "في هذه المرحلة، جاء السيد جروسي إلى روما بمبادرة منه للقاء المسؤولين الإيطاليين، ويبدو أنه التقى أيضا بـ (المبعوث الأمريكي) ستيف ويتكوف .. من الإيجابي أن يكون (الاخير) على اطلاع حول سير المفاوضات، وقد التقيت به في طهران، وربما لو لم يعقد ذلك اللقاء، لكنت التقيت به في روما أيضا".

يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا بدأت وانتهت اليوم السبت في روما وبوساطة وزير الخارجية العماني.